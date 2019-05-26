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В центре Рязани сфотографировали семейство сов. Фотографии опубликовали в
«Уже больше недели театр с любопытством наблюдает за семейством сов, облюбовавших для житья реликтовые пихты, что растут вокруг театра. Сначала сидела одна сова, а теперь их уже четыре — есть маленькие совята. Может они всегда там и жили?», — говорится в сообщении.
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