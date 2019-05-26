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18:49, 26 мая 2019 471
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С понедельника перекроют движение по площади Свободы. Схема транспорта

С понедельника перекроют движение по площади Свободы. Схема транспорта

С понедельника, 27 мая, перекроют движение по площади Свободы. Об этом сообщил сайт горадминистрации. Из-за ремонта теплотрассы движение по площади Свободы в районе дома №2 закроют до 0:00 30 мая.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

  • автобусы маршрута №23 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

  • троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки «Библиотека им. Горького» по своему маршруту, далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении;

  • троллейбусы маршрута №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

  • автобусы маршрута №41 при движении по Кремлевскому Валу от Соборной площади будут следовать по проезду Речников, Затинной ул., ул. Свободы до остановочного пункта «пл. Свободы», далее по своему маршруту. При движении по ул. Свободы от Торгового городка автобусы следуют до остановочного пункта «пл. Свободы» далее по ул. Свободы, Затинной ул., проезду Речников, Кремлевскому Валу, далее по своему маршруту;

  • автобусы маршрутов №№65, 66, 99 на участке пути от остановки «улица Грибоедова» до остановки «площади Свободы» следуют по улицам Либкнехта, Затинная, Свободы в прямом и обратном направлении.

На время проведения работ остановку «площадь Свободы» перенесут в район дома №60 по улице Фурманова и в район дома №18-20 по улице Свободы.

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Фото 2gis.ru


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