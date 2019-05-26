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9:39, 26 мая 2019 173
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Рязанский минтранс отчитался о строительстве обхода вокруг Сасова 1

Рязанский минтранс отчитался о строительстве обхода вокруг Сасова

Минтранс Рязанской области рассказал об очередном этапе строительства обхода вокруга Сасова. Сообщение размещено в группе ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что все работы идут с учетом погодных условий, соблюдаются технологии и контролируется качество.

Специалисты рассказали, что на мосту через реку Сасовка уже готовы опоры. На объект завезли балки пролетных строений, идет подготовка к их монтажу.

Начались работы по монолитному бетонному укреплению конусов береговых опор — концевых участков земляного полотна у моста. Длина моста составит 43 метра.

На путепроводе через железную дорогу завершили бетонирование фундаментов семи опор. На пятой опоре смонтировали стойки, к монтажу готовят стойки остальных опор.

Арматурные каркасы ригелей (верхних частей опор) подготовили на 40%. Протяженность путепровода — 133 метра.

Также специалисты продолжают отсыпать земляное полотно и нижние слои дорожной одежды. Ее протяженность составит 3,87 километра.

Напомним, объездную дорогу начали строить более 10 лет назад. Ранее ее планировали закончить в 2013 году.

Любимов заявил, что строительство закончится до 2020 года.


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