Рязанский минтранс отчитался о строительстве обхода вокруг Сасова

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Минтранс Рязанской области рассказал об очередном этапе строительства обхода вокруга Сасова. Сообщение размещено в
Отмечается, что все работы идут с учетом погодных условий, соблюдаются технологии и контролируется качество.
Специалисты рассказали, что на мосту через реку Сасовка уже готовы опоры. На объект завезли балки пролетных строений, идет подготовка к их монтажу.
Начались работы по монолитному бетонному укреплению конусов береговых опор — концевых участков земляного полотна у моста. Длина моста составит 43 метра.
На путепроводе через железную дорогу завершили бетонирование фундаментов семи опор. На пятой опоре смонтировали стойки, к монтажу готовят стойки остальных опор.
Арматурные каркасы ригелей (верхних частей опор) подготовили на 40%. Протяженность путепровода — 133 метра.
Также специалисты продолжают отсыпать земляное полотно и нижние слои дорожной одежды. Ее протяженность составит 3,87 километра.
Напомним, объездную дорогу
Любимов
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