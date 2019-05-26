RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 26 мая, команда «Рязань — ВДВ» проиграла столичному «Локомотиву» в матче восьмого тура Чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Спартак» в Рязани.
Первый гол рязанская команда пропустила уже на восьмой минуте.
Матч закончился победой «железнодорожниц» со счетом 3:0.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.