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13:30, 26 мая 2019 581
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Около «Глобуса» образовалась крупная пробка из-за ДТП

Около «Глобуса» образовалась крупная пробка из-за ДТП

Около гипермаркета «Глобус» образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» затор растянулся на Муромском шоссе от пересечения с Большой улицей до пересечения с Солотчинским шоссе.

Скорость движения автомобилей не превышает 3-10 километров в час.

Согласно информации сервиса, ДТП произошло на перекресте Солотчинского шоссе и Муромского шоссе.

«Со стороны „Дашков“ в районе развязки на Солотчу ДТП. Машину развернуло и все стоит. Выбирайте пути объезда», — написал очевидец в соцсети.


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