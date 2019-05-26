Около «Глобуса» образовалась крупная пробка из-за ДТП

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Около гипермаркета «Глобус» образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты» затор растянулся на Муромском шоссе от пересечения с Большой улицей до пересечения с Солотчинским шоссе.
Скорость движения автомобилей не превышает 3-10 километров в час.
Согласно информации сервиса, ДТП произошло на перекресте Солотчинского шоссе и Муромского шоссе.
«Со стороны „Дашков“ в районе развязки на Солотчу ДТП. Машину развернуло и все стоит. Выбирайте пути объезда», — написал очевидец в соцсети.
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