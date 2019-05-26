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15:43, 26 мая 2019 354
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НТВ показал сюжет о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

НТВ показал сюжет о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

В программе «Главная дорога» на телеканале НТВ показали сюжет о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора.

В сюжете рассказали о ДТП, которое произошло в апреле 2018 года. Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.

Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняли в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков — сын бывшего сотрудника ГИБДД — был пьян и сильно превышал скорость.

Позже стало известно, что в деле подменили улики. Следователи выяснили, что анализы перепутала дежурный врач.

Напомним, водителю Volkswagen уже предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Во время расследования свою вину он не признал.

Однако в УМВД рассказали, что его вина подтверждается «результатами проведенных сложных технических и медицинских экспертиз».

Уголовное дело направили в Шацкий районный суд для рассмотрения.


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