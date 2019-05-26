НТВ показал сюжет о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

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В программе «Главная дорога» на телеканале НТВ показали сюжет о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора.
В сюжете рассказали о
Виновником сначала
Позже стало известно, что в деле
Напомним, водителю Volkswagen уже предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Во время расследования свою вину он не признал.
Однако в УМВД рассказали, что его вина подтверждается «результатами проведенных сложных технических и медицинских экспертиз».
Уголовное дело направили в Шацкий районный суд для рассмотрения.
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