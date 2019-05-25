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20:56, 25 мая 2019 684
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В воскресенье в Рязанской области ожидаются ливни с градом. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области ожидаются ливни с градом. Прогноз погоды

Днем в воскресенье, 26 мая, в Рязанской области ожидаются ливни. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах — град.

Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночыо +8, +13 градусов, днем + 18, +23 градуса.


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Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

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