В воскресенье в Рязанской области ожидаются ливни с градом. Прогноз погоды

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Днем в воскресенье, 26 мая, в Рязанской области ожидаются ливни. Об этом сообщила
Ночью возможен небольшой дождь, в отдельных районах — град.
Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночыо +8, +13 градусов, днем + 18, +23 градуса.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.