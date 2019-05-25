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В ночь на субботу, 25 мая, в небе над Рязанью засняли спутники Илона Маска. Фото опубликовано в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».
Как сообщил Илон Маск на свой странице в
Астронома-любитель из Нидерландов Марко Лангбрук опубликовал на сайте
В Рязанской области пролет спутников можно было увидеть около 22:05, 23:40, 01:17, 02:54 (мск).
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws— SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.