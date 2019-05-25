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Рязанское МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В ближайшие 3 часа с сохранением до конца суток 25 мая и ночью 26 мая на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, в отдельных районах град, усиление южного ветра порывами до 17 метров в секунду.
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