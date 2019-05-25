Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по хоккею

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Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира. В субботу, 25 мая, игра завершилась со счетом 0:1.
Единственную шайбу россияне пропустили в третьем периоде. Теперь команда сыграет в матче за третье место с проигравшим в паре Канада-Чехия.
Отметим, что сборная России четыре года подряд не может выйти в финал чемпионата мира.
Фото с официального
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