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Рязанский путешественник Виктор Атласов прошел больше 1 500 километров на резиновой лодке по реке Лена. Об этом он рассказал Рязанскому музею путешественников.
24 мая он продвигался вблизи села Чапаево (Республика Саха (Якутия), Олекминский район).
Путешественник сообщил, что его здоровье в порядке. Подводит погода: практически, ежедневно идет дождь, к вечеру переходящий в мокрый снег или град. По утрам температура воздуха не превышает +3 по Цельсию. Днем средняя температура +10.
Еще одна проблема состоит в том, что место для стоянки на берегу Лены выбрать чрезвычайно трудно.
«К побережью реки подойти на лодке невозможно, не дают льды, — сказал в телефонном разговоре Атласов. — С большим трудом нахожу узкие промежутки между ледяными глыбами для того, чтобы организовать ночевку», — сказал Атласов.
По словам рязанского путешественника, в населенные пункты, расположенные вдоль берегов, он не заходит, иногда встречается на реке с рыбаками и охотниками.
«Люди на Лене доброжелательные, подходят ко мне на своих лодках, расспрашивают, угощают свежей рыбой, добытой на охоте птицей, всегда желают доброго пути», — добавил Атласов.
Напомним, очередная экспедиция Виктора Атласова
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