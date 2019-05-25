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Рязанская область вошла в топ-10 регионов для литературных путешествий. Результаты исследования ко Дню филолога опубликовало аналитическое агентство
В первую десятку городов и регионов, популярных для литературного туризма, вошли Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Тульская, Ленинградская, Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская и Костромская области.
За Санкт-Петербург как лучший город для литературных путешествий отдали 47% голосов, за Москву — 17%, за Московскую область — 11%, за Тульскую область — 8%, за Ленинградскую область — 4%, за Ярославскую и Рязанскую области — по 3%, за Тамбовскую и Ульяновскую области — по 2%, за Костромскую область — 1% голосов.
По данным исследования, в Рязанской области туристы чаще всего посещают музей-усадьбу Есенина в Константинове.
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