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Рязанца осудили за кражу денег у пенсионеров. Об этом сообщил
Согласно приговору судьи, 10 и 20 декабря 2018 года житель Рязани, под видом знакомого семьи приходил в гости к пенсионерам, при этом с собой приводил малолетнюю дочь своей сожительницы, которая не знала о преступных намерениях мужчины.
Он похитил у хозяев квартиры 14 тысяч и 11 900 рублей. Данный материальный ущерб для пенсионеров признан судом значительным.
Свою вину подсудимый признал в полном объеме, причиненный ущерб возместил. Его приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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