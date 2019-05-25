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13:06, 25 мая 2019 924
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Рязанца осудили за кражу денег у пенсионеров

Рязанца осудили за кражу денег у пенсионеров

Рязанца осудили за кражу денег у пенсионеров. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Согласно приговору судьи, 10 и 20 декабря 2018 года житель Рязани, под видом знакомого семьи приходил в гости к пенсионерам, при этом с собой приводил малолетнюю дочь своей сожительницы, которая не знала о преступных намерениях мужчины.

Он похитил у хозяев квартиры 14 тысяч и 11 900 рублей. Данный материальный ущерб для пенсионеров признан судом значительным.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме, причиненный ущерб возместил. Его приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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