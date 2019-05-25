Пропавшего 52-летнего рязанца нашли живым

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52-летнего Николая Лукьянова, пропавшего в Рязани, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчину искали с 23 мая.
Подробности поисков не разглашаются.
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