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12:28, 25 мая 2019 132
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Любимов рассказал о создании эффективных социальных лифтов для рязанской молодежи

Любимов рассказал о создании эффективных социальных лифтов для рязанской молодежи

Любимов рассказал, как рязанцы выступает на молодежной президентской платформе «Россия — страна возможностей». Прямую речь губернатора привел сайт регионального правительства.

По словам главы региона, для молодых и целеустремленных людей это отличный шанс проявить себя и продемонстрировать свои компетенции и навыки.

«Талантливая молодежь Рязанской области — активные участники проекта президента „Россия — страна возможностей“, — сказал губернатор. — Мы всегда с большим вниманием относимся к укреплению кадрового потенциала региона, к созданию эффективных социальных лифтов для молодых. Рязанцы, которые хотят добиваться успехов, реальных результатов, участвовать в работе по развитию страны и регионов, могут рассчитывать на нашу поддержку».

Накануне в Москве подвели итоги второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданного по инициативе Владимира Путина.

На конкурс подали больше 30 тысяч заявок. Участниками стали представители 44 регионов России и 67 вузов.

Рязанцы активно поддержали Всероссийские конкурсы молодежных проектов и лучших добровольческих инициатив «Доброволец России», благотворительный проект «Мечтай со мной», акцию признательности «Благодарю», конкурс «Моя страна — моя Россия» и другие.


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