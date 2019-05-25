Любимов рассказал о создании эффективных социальных лифтов для рязанской молодежи

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Любимов рассказал, как рязанцы выступает на молодежной президентской платформе «Россия — страна возможностей». Прямую речь губернатора привел
По словам главы региона, для молодых и целеустремленных людей это отличный шанс проявить себя и продемонстрировать свои компетенции и навыки.
«Талантливая молодежь Рязанской области — активные участники проекта президента „Россия — страна возможностей“, — сказал губернатор. — Мы всегда с большим вниманием относимся к укреплению кадрового потенциала региона, к созданию эффективных социальных лифтов для молодых. Рязанцы, которые хотят добиваться успехов, реальных результатов, участвовать в работе по развитию страны и регионов, могут рассчитывать на нашу поддержку».
Накануне в Москве подвели итоги второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданного по инициативе Владимира Путина.
На конкурс подали больше 30 тысяч заявок. Участниками стали представители 44 регионов России и 67 вузов.
Рязанцы активно поддержали Всероссийские конкурсы молодежных проектов и лучших добровольческих инициатив «Доброволец России», благотворительный проект «Мечтай со мной», акцию признательности «Благодарю», конкурс «Моя страна — моя Россия» и другие.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанская область вошла в топ-10 регионов для литературных путешествий
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.