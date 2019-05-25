Четырехногий робот сдвинул пассажирский самолет. Видео

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Четырехногий робот, размером с крупную собаку, сдвинул пассажирский самолет. Видео опубликовали разработчики на своем
Робот HyQReal разработали инженеры из института IIT-Istituto Italiano di Tecnologia.
Видео снято в аэропорте Генуи — здесь новинка пробуксировал трехтонный пассажирский самолет. Сам HyQReal представляет собой четырехногого робота. В длину он составляет 133 сантиметра, в высоту — 90 сантиметров, а его масса — 130 килограммов.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.