В Рязанской области планируют построить 30 километров газовых сетей по программе «Газпрома»

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена правления ПАО «Газпром», начальника департамента Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, посвященная поставкам газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов.

В ходе выступления Геннадий Сухов дал общую оценку работы группы «Газпром» в 2018 году:

«По итогам прошлого года группой „Газпром“ реализовано 239,7 млрд куб м газа всем категориям потребителей на территории Российской Федерации. Рост к объему реализации газа в 2017 году составил 4,3%, он обусловлен возросшим спросом на газ в основном в связи с более холодными погодными условиями в I и IV кварталах 2018 года и пришелся, преимущественно, на предприятия энергетики, агрохимии и коммунально-бытового комплекса.

Группа „Газпром межрегионгаз“ обеспечила в 2018 году газоснабжение потребителей 69 регионов России через 53 региональные компании по реализации газа. Из ресурсов „Газпрома“ и прочих производителей в 2018 году группа „Газпром межрегионгаз“ реализовала 260 млрд куб м газа, что выше 3,7% показателя 2017 года».

Задолженность за поставленный газ остается острой проблемой для «Газпрома» в субъектах России. Геннадий Сухов отметил, что большую часть задолженности аккумулируют теплоснабжающие организации и население:

«В Рязанской области по итогам I квартала 2019 года просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей газа региона составляет 728,5 миллионов рублей. Ежедневно компания „Газпром межрегионгаз Рязань“ работает над снижением этого показателя, в том числе проводя претензионно-исковую работу, отключая злостных неплательщиков. Динамика сокращения задолженности есть, но работу в этом направлении необходимо продолжать».

О реализации программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на пресс-конференции рассказал Сергей Густов:

«Эта масштабная работа ежегодно позволяет десяткам тысяч российских семей повышать качество жизни, создает условия для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром» в рамках программы в 2005—2018 годах составил 361 млрд руб. За этот период построено 2310 газопроводов протяженностью более 32 тыс км. Уровень газификаций природным газом в среднем по России вырос с 53,3% до 68,6%, в том числе в городах — до 71,9%, в сельской местности — до 59,4%".

Говоря об уровне газификации субъектов России, Сергей Густов отметил, что в Рязанской области этот показатель один из самых высоких в стране. По данным на 1 января 2019 года, уровень газификации региона составляет 96,2%, в том числе в городах — 99,1%, а в сельской местности — 76,6%.

В 2019 году в Рязанской области запланировано строительство межпоселковых газопроводов к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района, деревне Верейкино и селу Калиновка Рыбновского района, к деревне Лопухи Рязанского района.

Общая протяженность новых сетей составит около 30 км. Объем инвестиций «Газпрома» в рамках программы на строительство этих объектов составит около 120 млн рублей.