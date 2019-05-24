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17:39, 24 мая 2019 612
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В рязанском агроуниверситете появится бассейн

В рязанском агроуниверситете появится бассейн

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанском агроуниверситете появится бассейн. Об этом сказал губернатор Николай Любимов в пятницу, 24 мая, на праздновании 70-летия вуза.

«Мы об этом говорили с министром сельского хозяйства, он дал соответствующие поручения и, надеюсь, в ближайшее время настоящие решения будут приняты. Это связано, конечно, с затратами из федерального бюджета, но дело очень хорошее. Студенты должны быть профессионалами своего дела, но и здоровыми, крепкими, выносливыми людьми. Бассейн и плаванье способствует такому ходу вещей», — сказал Любимов.


© RZN.info

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