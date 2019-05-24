Рязанский агроуниверситет отпраздновал 70-летие. Фото

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Рязанский агротехнологический университет имени Костычева отметил 70-летие со дня основания. В честь юбилея в пятницу, 24 мая, в студенческом дворце культуры РГАТУ прошел праздничный концерт.
«К своему очередному юбилею рязанский агротехнологический университет подошел в статусе крупного образовательного научно-производственного центра, играющего важную роль в кадровом инновационно-технологическом обеспечении агропромышленного комплекса не только нашего региона, но и страны в целом», — сказала ректор РГАТУ Николай Бышов.
«Достижения нашего университета — это заслуга тех, кто сегодня присутствует в этом зале. Это профессорско-преподавательский состав, который самоотверженно отдает свои знания и вкладывает частицу своей души в студентов. Это технический и вспомогательный персонал, который качественно готовит учебные занятия. Это студенты и аспиранты, которые своим трудом, своими достижениями в науке и учебе поднимают престиж нашего аграрного образования, наши выпускники, которые прославляют рязанский сельхозинститут», — добавил Бышов.
С юбилеем профессорско-преподавательский состав, коллектив, студентов и выпускников вуза поздравил губернатор Николай Любимов.
«Рязанский агротехнологический университет является гордостью нашего региона и главной кузницей кадров для агропромышленного комплекса. Здесь готовят специалистов высокого профессионального уровня, которые умеют работать качественно и эффективно, использовать новейшие отраслевые возможности. На базе вуза ведутся важнейшие научные исследования и разработки, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса по самым разным направлениям», — сказала глава региона.
Любимов поблагодарил коллектив РГАТУ за «добросовестное отношение и ежедневный нелегкий труд» и наградил сотрудников вуза почетными знаками «За заслуги перед Рязанской областью», «Благодарность от Земли Рязанской», почетными грамотами и ценными подарками за достигнутые успехи в профессиональной деятельности.
Депутат Госдумы, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин в честь юбилея вуза вручил ректору Николаю Бышову почетную грамоту Госдумы «за большой вклад в научно-исследовательскую и образовательную деятельность».
Замдиректора департамента научно-технологической политики минсельхоза Алексей Свистунов наградил серебряной медалью первого проректора Сергея Борычева, присвоил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» декану факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ирине Быстровой и декану факультета дополнительного образования Анне Емельяновой за плодотворную научную и педагогическую деятельность, вклад в развитие агропромышленного комплекса.
После официальной части гостям презентовали видеоролик о развитии и достижениях РГАТУ, выступили рязанские танцевальные коллективы «Энерджи», «Мед» и Кристина Девяткина.
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