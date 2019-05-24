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12:22, 24 мая 2019 252
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В Рязани за попытку дать взятку полицейскому осудили иностранца

В Рязани за попытку дать взятку полицейскому осудили иностранца

В Рязани за попытку дать взятку полицейскому осудили иностранца. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Мужчина незаконно находились на территории России. В марте 2019 года его доставили в отдел полиции по Октябрьскому району. Иностранец пытался дать взятку, чтобы на него не составляла протокол об административном правонарушении.

Полицейский разъяснил, что его действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу, и попросил убрать деньги.

Однако мужчина вышел в туалетную комнату и положил деньги на раковину, после чего сообщил об этом сотруднику полиции и пояснил, что они предназначены для него за несоставление протокола об административном правонарушении.

Сотрудник обратился в дежурную часть.

Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Ему назначили штраф.

Приговор суда в законную силу не вступил.


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