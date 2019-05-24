RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани за попытку дать взятку полицейскому осудили иностранца. Об этом сообщил
Мужчина незаконно находились на территории России. В марте 2019 года его доставили в отдел полиции по Октябрьскому району. Иностранец пытался дать взятку, чтобы на него не составляла протокол об административном правонарушении.
Полицейский разъяснил, что его действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу, и попросил убрать деньги.
Однако мужчина вышел в туалетную комнату и положил деньги на раковину, после чего сообщил об этом сотруднику полиции и пояснил, что они предназначены для него за несоставление протокола об административном правонарушении.
Сотрудник обратился в дежурную часть.
Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ. Ему назначили штраф.
Приговор суда в законную силу не вступил.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость
|
cледующая новость →Главу администрации города Людиново в Калужской области арестовали
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.