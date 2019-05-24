В Липецкой области водитель «Мазды» сбил ребенка

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В Липецкой области водитель автомобиля Mazda сбил ребенка. Об этом сообщил
ДТП произошло в городе Грязи 23 мая. В 18:45 на улице Орджоникидзе 58-летний водитель на Mazda сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Пострадавший школьник доставлен в ГУЗ «Областная детская больница», госпитализирован. Предварительная вина водителя иномарки — транспортное средство двигалось со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением.
Окончательные причины ДТП установит расследование.
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