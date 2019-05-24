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В пятницу, 24 мая, в Калуге отметили День славянской письменности и культуры. Об этом сообщил
Праздничное мероприятие состоялось на концертной площадке «Гостиный Двор». Участие в нем приняли представители министерства культуры региона, Калужской епархии, общественность.
Мероприятие прошло в соответствии с указом президента «О праздновании Дня славянской письменности и культуры».
В Москве на Красной площади состоялся хоровой праздник, который собрал лучшие российские хоровые коллективы. От региона в нем приняли участие Сводный хор хорового отделения Калужского областного музыкального колледжа имени Танеева и группа Детского хора России от Калужской области.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.