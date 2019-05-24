Тысячный хор в шестой раз спел на крыльце рязанской филармонии. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 24 мая, тысячный сводный хор в шестой раз выступил в рязанской филармонии. В его состав вошли губернаторский симфонический оркестр, камерный хор, русский народный хор имени Попова и многие другие.
Для рязанцев спели известные песни из спектаклей: «Проснись и пой», «Дни Турбиных», «Давным-давно», «Обыкновенное чудо».
Открыл мероприятие губернатор Николай Любимов. Он отметил, что концерт посвятили просветителям и создателям славянской азбуки — святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
«Поздравляю вас с днем славянской письменности и культуры. Через столетия этот день возвращает нас к нашим корням и традициям. Наша святая обязанность — хранить чистоту родного языка», — сказал Любимов.
Солистами проекта выступили артисты рязанских театров Наталья Нелюбина, Андрей Блажилин, Валерий Рыжков, а также артист ярославской филармонии — баритон Александр Суханов.
Традиционно к участникам коллектива также присоединились сотрудники медучреждений: городской клинической больницы № 8, ОКБ, областного кожно-венерологического диспансера.
© RZN.info
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