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10:49, 24 мая 2019 2 023
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На слушаниях обсудили новый микрорайон в Песочне с детсадами, школами и поликлиникой

На слушаниях обсудили новый микрорайон в Песочне с детсадами, школами и поликлиникой

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 23 мая, на публичных слушаниях обсудили новый микрорайон в Песочне. Заявитель просил увеличить высотность застройки на трех участках общей площадью 344 тысячи кв м. Земельные участки граничат с существующей застройкой микрорайона, магазином Зельгрос и Карцевским лесом.

Как отметил докладчик, в микрорайоне появится несколько высоток на 25,5 тысячи человек со средней высотой 18 этажей. Также в микрорайне запланированы новые дороги, проезды, две школы, пять детсадов и поликлиника на 510 посещений в смену, многоуровневая парковка на 4,5 тысячи машино-мест и паркинг на 1,5 тысячи мест. Также рядом с участками запланирован военный госпиталь, строительство которого заморожено.

На слушания пришли пять человек, один из жителей Песочни обеспокоился транспортной инфраструктурой. По его словам, уже сейчас в микрорайоне серьезные пробки.

Докладчик по проекту рассказал, что параллельно с микрорайоном пройдет продолжение Северного обхода, который должен разгрузить дорогу в Песочню.

Также рязанец отметил, что в пределах 400 метров с будущим микрорайоном находится завод тяжелых металлов, который может повлиять на здоровье его будущих жителей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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