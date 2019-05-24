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Утром в пятницу, 24 мая, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в
Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет в домах 3, 9, 17, 31, 38, 39, 46, 57, 67, 74, 80, 81 по улице Голенчинской.
Кроме того, после окончания работ воду дадут в домах 9, 11, 13 по улице Крупской.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.