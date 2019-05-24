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10:27, 24 мая 2019 490
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На двух рязанских улицах отключили холодную воду

На двух рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 24 мая, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет в домах 3, 9, 17, 31, 38, 39, 46, 57, 67, 74, 80, 81 по улице Голенчинской.

Кроме того, после окончания работ воду дадут в домах 9, 11, 13 по улице Крупской.


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