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Губернатор Владимирской области снял карантин по бешенству с территории Петушинского района. Об этом сообщил
Это произошло в связи с ликвидацией очага бешенства животных на территории СНТ «Строитель-3» города Покрова. Карантин, установленный на территории Петушинского района 7 марта этого года, снят.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.