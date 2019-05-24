Бухгалтеру рязанского медуниверситета, которая шесть лет присваивала деньги студентов, дали условный срок

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Установлено, что в период с 2012 по 2018 год 56-летняя женщина незаконно получала от студентов деньги за оплату общежития, которые присваивала себе и не переводила их на счет организации. Ущерб превысил пять миллионов рублей.
Рязанка свою вину признала, раскаялась в содеянном и в полном объеме
Женщине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.