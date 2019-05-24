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19:13, 24 мая 2019 187
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Бухгалтеру рязанского медуниверситета, которая шесть лет присваивала деньги студентов, дали условный срок

Бухгалтеру рязанского медуниверситета, которая шесть лет присваивала деньги студентов, дали условный срок

Бухгалтеру рязанского медуниверситета, которая шесть лет присваивала деньги студентов, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с 2012 по 2018 год 56-летняя женщина незаконно получала от студентов деньги за оплату общежития, которые присваивала себе и не переводила их на счет организации. Ущерб превысил пять миллионов рублей.

Рязанка свою вину признала, раскаялась в содеянном и в полном объеме возместила причиненный ущерб учреждению.

Женщине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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