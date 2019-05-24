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Антимонопольщики начали рассматривать жалобы на тендеры по продаже земли в Заборье. В пятницу, 24 мая, в рязанском УФАС обсудили участки, на которых располагается лесопосадка.
Авторы заявлений на заседания не явились, но попросили рассматривать дело без него. Представитель местной администрации явился без документов, поэтому его мнение официально не учитывала комиссия.
В первой жалобе заявитель указал, что организатор торгов нарушил установленный срок по принятию заявок в течение 30 дней до даты проведения аукциона, а также в документации отсутствуют технические условий на объекты капитального строительства.
Кроме того, аукционы по четырем участкам назначили в одно время, но в разных местах.
Еще одна жалоба касалась ограничения использования земли, которую выставили на торги.
Заявитель указал, что один из участков находится у администрации в собственности, также она владеет правом постоянного пользования. Он выразил беспокойство, что после продажи администрация продолжит обладать правом пользования землей.
Ни по одному из доводов заборьевская администрация свою позицию не озвучила.
В связи с этим заседание перенесли на 4 июня. До этого срока торги проводиться не будут.
Напомним, жители Заборья
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.