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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил жителям региона об опасности вандализма на энергообъектах.
По словам специалистов, несанкционированное вмешательство в работу электроустановок, а также хищение оборудования влекут за собой не только ответственность (вплоть до уголовной), но и являются смертельно опасными.
«Кража металлоконструкций, провода, элементов оборудования подстанций и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением. В соответствии со статьей 215.2. УК РФ, оно карается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до семи лет», — говорится в сообщении.
Энергетики отметили, что восстановление поврежденного злоумышленниками электрооборудования — работа трудоемкая и дорогостоящая.
«Действия правонарушителей наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия нередко нарушают электроснабжение населенных пунктов, больниц, школ, промышленных предприятий и других социально-значимых объектов», — рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что энергетики регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков).
«Но, к сожалению, случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности, фиксируются ежегодно», — подчеркнули в «Рязаньэнерго».
При обнаружении случаев вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса, необходимо сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, по телефону
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