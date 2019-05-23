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17:08, 23 мая 2019 199
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В Спас-Клепиках мужчина из мести поджег особняк с кафе

В Спас-Клепиках мужчина из мести поджег особняк с кафе

В Спас-Клепиках полицейские раскрыли поджог особняка с кафе. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В среду, 22 мая, в полицию поступила информация о пожаре в двухэтажном здании.

В нем находилось кафе и магазин, рядом расположены деревянные здания с магазинами, кафе и жилыми помещениями.

Пока пожарные тушили огонь, оперативники уголовного розыска начали опрашивать жителей соседних домов и установили, что работница кафе, расположенного в доме рядом, видела мужчину, который совершил поджог.

Огонь повредил часть стены и потолок первого этажа. Сотрудники пожарной охраны предположили, что кто-то через разбитое окно вылил в помещение бензин, а затем бросил зажженную спичку.

Полицейские установили, что к поджогу причастен 21-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина давно находился в неприязненных отношениях с родственником владелицы кафе.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.


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