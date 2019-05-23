В Спас-Клепиках мужчина из мести поджег особняк с кафе

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В Спас-Клепиках полицейские раскрыли поджог особняка с кафе. Об этом сообщил
В среду, 22 мая, в полицию поступила информация о пожаре в двухэтажном здании.
В нем находилось кафе и магазин, рядом расположены деревянные здания с магазинами, кафе и жилыми помещениями.
Пока пожарные тушили огонь, оперативники уголовного розыска начали опрашивать жителей соседних домов и установили, что работница кафе, расположенного в доме рядом, видела мужчину, который совершил поджог.
Огонь повредил часть стены и потолок первого этажа. Сотрудники пожарной охраны предположили, что кто-то через разбитое окно вылил в помещение бензин, а затем бросил зажженную спичку.
Полицейские установили, что к поджогу причастен 21-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали.
По предварительной информации, мужчина давно находился в неприязненных отношениях с родственником владелицы кафе.
Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.