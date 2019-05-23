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В Рязанском районе три дня подряд будут отключать газ. «Газпром межрегионгаз Рязань» предупредил о проведении ремонтных работ по замене фланцевых соединений в поселке Александрово и деревне Зеленево.
Подачу газа прекратят с 8:00 часов 4 июня до 17:00 часов 5 июня.
Кроме того, 6 июня газа с 8:00 до 17:00 не будет в деревне Полково. Здесь проведут работы по замене ШГРП на газопроводе.
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