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13:21, 23 мая 2019 226
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В Рязанском районе три дня подряд будут отключать газ

В Рязанском районе три дня подряд будут отключать газ

В Рязанском районе три дня подряд будут отключать газ. «Газпром межрегионгаз Рязань» предупредил о проведении ремонтных работ по замене фланцевых соединений в поселке Александрово и деревне Зеленево.

Подачу газа прекратят с 8:00 часов 4 июня до 17:00 часов 5 июня.

Кроме того, 6 июня газа с 8:00 до 17:00 не будет в деревне Полково. Здесь проведут работы по замене ШГРП на газопроводе.


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