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В Рязани появятся 54 велодорожки. Об этом говорится в ответе мэрии на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».
Дорожки оборудуют в рамках проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра до 2032 года. Их общая длина составит 73,9 км.
Ранее сообщалось, что до 1 июля велодорожку
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.