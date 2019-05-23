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15:03, 23 мая 2019 1 119
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В Никуличах образовался новый «фонтан». Фото и видео

В Никуличах образовался новый «фонтан». Фото и видео

Из-за неисправности клапана сброса воздуха в Никуличах образовался новый «фонтан». Фото и видео опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Рязань».

«В четверг, 23 мая, около 10:00 на городском коллекторе канализации Рязани произошла авария. Сейчас в 12:35 никаких аварийных служб на месте нет. Частные огороды и лесополоса затопляются нечистотными водами», — написал автор поста.

Как прокомментировали ситуацию в администрации города, специалисты Водоканала уже работают на месте аварии.

«Когда начали перекрывать задвижки выяснили, что один клапан для сброса воздуха дал течь. Его заменят. Работы завершат до конца дня», — написал представитель мэрии.


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