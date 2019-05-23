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Из-за неисправности клапана сброса воздуха в Никуличах образовался новый «фонтан». Фото и видео опубликовали очевидцы в группе «ВКонтакте» «
«В четверг, 23 мая, около 10:00 на городском коллекторе канализации Рязани произошла авария. Сейчас в 12:35 никаких аварийных служб на месте нет. Частные огороды и лесополоса затопляются нечистотными водами», — написал автор поста.
Как прокомментировали ситуацию в администрации города, специалисты Водоканала уже работают на месте аварии.
«Когда начали перекрывать задвижки выяснили, что один клапан для сброса воздуха дал течь. Его заменят. Работы завершат до конца дня», — написал представитель мэрии.
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