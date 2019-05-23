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9:46, 23 мая 2019 301
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В Калуге женщина родила ВИЧ-инфицированного ребенка

В Калуге женщина родила ВИЧ-инфицированного ребенка

В прошлом году в Калуге зарегистрировали одного ВИЧ-инфицированного ребенка. Об этом передает портал KalugaNews.

Заражение произошло из-за того, что мать ребенка не прошла диспансеризацию и лечение, а также скрыла свой ВИЧ-статус.

Как отметили на заседании координационного совета при правительстве области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции в среду, 22 мая, за минувший год в регионе выявили 267 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей региона.

Уровень заболеваемости составил 26,3 на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем в предыдущем периоде и в 2,5 раза ниже, чем в России (69,0).

За четыре месяца заболеваемость выросла, что объяснили увеличением числа обследованных лиц.


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