В Калуге женщина родила ВИЧ-инфицированного ребенка

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В прошлом году в Калуге зарегистрировали одного ВИЧ-инфицированного ребенка. Об этом передает портал
Заражение произошло из-за того, что мать ребенка не прошла диспансеризацию и лечение, а также скрыла свой ВИЧ-статус.
Как отметили на заседании координационного совета при правительстве области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции в среду, 22 мая, за минувший год в регионе выявили 267 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей региона.
Уровень заболеваемости составил 26,3 на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем в предыдущем периоде и в 2,5 раза ниже, чем в России (69,0).
За четыре месяца заболеваемость выросла, что объяснили увеличением числа обследованных лиц.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.