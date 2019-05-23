Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:00, 23 мая 2019 181

С начала года за незаконное потребление электроэнергии к ответственности привлекли более 20 рязанцев

С начала года за незаконное потребление электроэнергии к ответственности привлекли более 20 рязанцев

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии. За четыре месяца 2019 года специалисты провели 105 рейдов и составили 384 акта по фактам неучетного потребления электроэнергии.

К административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» привлекли 21 жителя области.

Общий объем похищенной электроэнергии составил более 2,3 млн кВт*ч. Ущерб, нанесенный компании недобросовестными потребителями, оценили в 10, 076 млн рублей.

«Работа по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии проводится в филиале регулярно. Энергетики располагают достаточным арсеналом средств и в ходе рейдов применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, специальные пломбы, определяющие воздействие магнита. Нарушители привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — рассказали в пресс-службе филиала.

Энергетики отметили, что от преступных действий энерговоров страдает не только компания, но и добросовестные потребители.

«В результате нелегальных подключений повреждается энергооборудование, происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника в домах, могут возникнуть короткие замыкания в проводке и спровоцировать пожары. Самое страшное то, что под угрозу ставится человеческая жизнь», — подчеркнули в «Рязаньэнерго».

Энергетики призвали жителей области не закрывать глаза на эту проблему и, если стало известно о случаях незаконного подключения к электрическим сетям, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании, а также через приложения WhatsApp и Viber +7 (920) 050-57-77.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 427
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 127
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 926
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 014
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 324
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум