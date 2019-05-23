С начала года за незаконное потребление электроэнергии к ответственности привлекли более 20 рязанцев

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии. За четыре месяца 2019 года специалисты провели 105 рейдов и составили 384 акта по фактам неучетного потребления электроэнергии.
К административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» привлекли 21 жителя области.
Общий объем похищенной электроэнергии составил более 2,3 млн кВт*ч. Ущерб, нанесенный компании недобросовестными потребителями, оценили в 10, 076 млн рублей.
«Работа по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии проводится в филиале регулярно. Энергетики располагают достаточным арсеналом средств и в ходе рейдов применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, специальные пломбы, определяющие воздействие магнита. Нарушители привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — рассказали в пресс-службе филиала.
Энергетики отметили, что от преступных действий энерговоров страдает не только компания, но и добросовестные потребители.
«В результате нелегальных подключений повреждается энергооборудование, происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника в домах, могут возникнуть короткие замыкания в проводке и спровоцировать пожары. Самое страшное то, что под угрозу ставится человеческая жизнь», — подчеркнули в «Рязаньэнерго».
Энергетики призвали жителей области не закрывать глаза на эту проблему и, если стало известно о случаях незаконного подключения к электрическим сетям, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 или через анонимную форму обратной связи на официальном
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.