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Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга по объемам строительства жилья. Такие результаты исследования опубликовал
Лидером оказалась Ленинградская область. На втором месте расположилась Московская область. Третья — Калининградская область.
Рязанская область в итоговом списке оказалась на 14 месте. За прошлый год в эксплуатацию ввели почти 0,7 квадратных метров на каждого жителя. Рост этого показателя относительно 2017 года составил 9,1%.
С полным рейтингом можно ознакомиться по
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.