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20:35, 23 мая 2019 635
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Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга по объемам строительства жилья 1

Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга по объемам строительства жилья

Рязанская область оказалась в верхней части рейтинга по объемам строительства жилья. Такие результаты исследования опубликовал РИА Рейтинг.

Лидером оказалась Ленинградская область. На втором месте расположилась Московская область. Третья — Калининградская область.

Рязанская область в итоговом списке оказалась на 14 месте. За прошлый год в эксплуатацию ввели почти 0,7 квадратных метров на каждого жителя. Рост этого показателя относительно 2017 года составил 9,1%.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.


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