Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие освещения в парке имени Гагарина

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В парке имени Гагарина несколько недель не горят фонари. На отсутствие электричества «почти месяц» пожаловались рязанцы.
Они рассказали, что зимой освещение работало и что жители Приокского за это непродолжительное время уже привыкли гулять по вечерам, «не боясь упасть или столкнуться друг с другом».
Сейчас же, когда погода позволяет подольше задержаться с детьми на улице, рязанцы вынуждены «освещать себе путь телефонами или приобретать фонарики на лоб».
В администрации города RZN.info пояснили, что электричество в парке Гагарина планируют включить до конца недели.
Напомним, парк Гагарина начали благоустраивать в 2018 году. Согласно контракту работы должны были завершить в середине сентября.
К этому времени подрядчик
Позже стало известно, что организацию
© RZN.info
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