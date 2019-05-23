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В Московской области электричка, которая следовала в Рязань, насмерть сбила несовершеннолетнюю девочку. Об этом пишет
Инцидент произошел днем 23 мая.
На месте происшествия работают правоохранители, которые пояснили, что инцидент произошел на перегоне между станциями Быково и Люберцы.
Полицейские отмечают, что девочка переходила железнодорожные пути и оказалась под колесами электропоезда.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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