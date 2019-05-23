Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:40, 23 мая 2019 1 999
 0    0

А что в кино? «Аладдин», «Гори, гори ясно» и другие новинки

А что в кино? «Аладдин», «Гори, гори ясно» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Культовый режиссер Гай Ричи выпустил фильм «Аладдин», являющийся киноадаптацией знаменитого мультфильма 1992 года, а роль Джинна исполнил актер Уилл Смит.

Научно-фантастический фильм «Гори, гори ясно» режиссера Дэвида Яровески по-иному раскрывает тему о ребенке, упавшем с неба. Американский триллер «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в главной роли основан на реальных событиях — истории маньяке Теде Банди. Кроме того, на волне успеха финального сезона «Игры престолов» на экраны выходит фильм-пародия «Игрища престолов».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Рязанцам рассказали, когда нужно подавать декларацию, чтобы вернули налоги

Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 518
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 165
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 960
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 081
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 359
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум