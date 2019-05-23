А что в кино? «Аладдин», «Гори, гори ясно» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Культовый режиссер Гай Ричи выпустил фильм «Аладдин», являющийся киноадаптацией знаменитого мультфильма 1992 года, а роль Джинна исполнил актер Уилл Смит.
Научно-фантастический фильм «Гори, гори ясно» режиссера Дэвида Яровески по-иному раскрывает тему о ребенке, упавшем с неба. Американский триллер «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в главной роли основан на реальных событиях — истории маньяке Теде Банди. Кроме того, на волне успеха финального сезона «Игры престолов» на экраны выходит фильм-пародия «Игрища престолов».
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.