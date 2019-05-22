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21:56, 22 мая 2019 200
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В Рязани пропала 75-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 75-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 75-летняя Зоя Владимировна Горшкова (Каширина). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Рязань».

Пенсионерка вышла из дома 22 мая, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Особые приметы: родинка около носа с правой стороны.

Была одета: серая кофта в светлую полоску, синие спортивные брюки с красными лампасами, черные мокасины.

Отмечается, что женщина не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112.


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