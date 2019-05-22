В Рязани пропал 24-летний мужчина

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В Рязани пропал 24-летний Дмитрий Булатов. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
Мужчину ищут с 20 мая. Он ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серые.
Одежда: кроссовки сине-серые «Найк», джинсы синие, черная майка, куртка серая спортивная адидас без капюшона. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам:
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.