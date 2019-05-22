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В Рязани откроется штаб Международного форума древних городов. Церемония состоится в пятницу, 24 мая, в 16:00, на улице Почтовая, 54. Об этом сообщил региональный центр культуры и туризма.
В рамках открытия презентуют программу форума. Гости церемонии получат открытки с работами участников «
Второй Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 14 по 18 августа 2019 года. Идею его ежегодного проведения поддержали более 30 муниципалитетов древних городов России и зарубежных стран.
В рамках программы состоится конференция, предусматривающая проведение лекций и мастер-классов с участием ведущих российских и международных экспертов в области архитектуры.
«Гостей форума ожидает знакомство с историей древних городов, показы исторических спектаклей, презентации кухонь мира, архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы и показательные выступления. Старт форуму буден дан масштабным театрализованным представлением, — рассказали организаторы.
В завершающий день на Соборной площади пройдет костюмированное шествие древних городов и гала-концерт с участием солистов ведущих театров России и мира.
Напомним, форум древних городов
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