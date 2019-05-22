В Горроще столкнулись дорогостоящие иномарки

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В полиции рассказали подробности ДТП, которое
Вблизи дома 37/16 по улице Островского, 23-летний житель Рязанской области на Chevrolet Lacetti, по предварительным данным, двигаясь по улице Черновицкая со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Гагарина, не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Audi TT, под управлением 27-летнего жителя Рязанской области.
От удара Chevrolet отбросило, и автомобиль протаранил припаркованные Nissan X-Trail и Mercedes-Benz C180.
В результате ДТП водитель Chevrolet обращался за медицинской помощью. 40-летний пассажир Audi доставлен в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка.
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