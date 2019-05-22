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8:54, 22 мая 2019 854
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Ночью на улице Черновицкой произошло серьезное ДТП. Фото

Ночью на улице Черновицкой произошло серьезное ДТП. Фото

На улице Черновицкой произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил один из подписчиков группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Фотографии разместили в сети рано утром 22 мая.

На фото видно, как эвакуатор увозит легковой автомобиль, получивший серьезные повреждения. Как пишет очевидец, в аварии никто не пострадал, однако официальной информации от ГИБДД пока нет.


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