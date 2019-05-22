Ночью на улице Черновицкой произошло серьезное ДТП. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Черновицкой произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил один из подписчиков группы «ВКонтакте» «
Фотографии разместили в сети рано утром 22 мая.
На фото видно, как эвакуатор увозит легковой автомобиль, получивший серьезные повреждения. Как пишет очевидец, в аварии никто не пострадал, однако официальной информации от ГИБДД пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФедеральная радиостанция сняла клип про «площадку-фантом» в Рязани
|
cледующая новость →Рязанец сфотографировал лося около Северной окружной
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.