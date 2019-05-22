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В массовом ДТП в Тамбове пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщил
Авария произошла во вторник, 21 мая, в 19:20. На улице Пролетарской в районе дома №234 водитель автомобиля ВАЗ 21120 пытался повернуть налево, но столкнулся с Lada Priora.
От столкновения ВАЗ 211120 занесло, после чего произошло столкновение с автомобилем Lada Granta, который стоял перед перекрестком.
В результате ДТП пассажир Lada Priora, мальчик 2018 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.