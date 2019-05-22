Пропавшую в Рязани 31-летнюю женщину нашли

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Елену Валееву, которая пропала в Рязани, нашли живой. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в поисково-спасательном отряде «
«Найдена. Жива. В сотрудничестве ПСО „Мещера“, УМВД России по Рязанской области и неравнодушных граждан», — написали волонтеры.
Напомним, 31-летнюю женщину
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