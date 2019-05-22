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11:28, 22 мая 2019 430
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Под Липецком столкнулись внедорожник и легковушка, есть пострадавшие

Под Липецком столкнулись внедорожник и легковушка, есть пострадавшие

Под Липецком столкнулись внедорожник и легковушка. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло 22 мая в Елецком районе в 8:20. На автодороге «Малые Извалы- Большие Извалы» 72-летний водитель на Chevrolet Niva, столкнулся с «ВАЗ-210930» под управлением 51-летнего водителя.

В ДТП пострадали пассажиры легковушки — 9-летняя девочка и 41-летняя женщина, помощь была оказана врачами медицины катастроф.

Предварительная причина ДТП — несоблюдение ПДД водителем «Chevrolet Niva» при выезде с второстепенной автодороги. Окончательные причины ДТП выясняет административное расследование.


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