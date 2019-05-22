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Пьяный житель Тульской области чуть не зарезал своего племянника. Об этом сообщил
По версии следствия, вечером 1 мая 2019 года обвиняемый нанес кухонным ножом несколько ударов в область грудной клетки 17-летнему молодому человеку. Травмы квалифицированы экспертом как тяжкий вред здоровью.
Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и обвиняемого.
На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото с сайта следкома
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.