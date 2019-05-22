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15:35, 22 мая 2019 282
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Начальник отдела транспорта Владимира ушел в отставку

Начальник отдела транспорта Владимира ушел в отставку

Начальник отдела транспорта Владимира Олег Орехов ушел в отставку. Об этом сообщил сайт телеканала «Зебра ТВ».

Это произошло в воскресенье, 19 мая. С апреля главный дорожник города Владимира находился в отпуске и после выхода из него написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины, побудившие Орехова уйти из мэрии Владимира, неизвестны.

С 20 мая обязанности начальника отдела транспорта и связи мэрии Владимира временно исполняет заместитель Орехова Андрей Мольков.

Фото телеканала «Зебра ТВ»


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