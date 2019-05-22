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Фото: Издательство «Пресса»
Лишенный водительских прав сасовец сбил полицейского. Об этом написало ИД «
Около 22:00 8 мая 31-летний житель Сасова, лишенный водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», сбил сотрудника полиции. Пострадавший отделался ушибами и ссадинами.
Как установил следственный комитет, осенью 2015 года мужчину лишили водительских прав за то, что он скрылся с места ДТП. Тогда же за управление автомобилем в нетрезвом состоянии его осудили на 1 год 10 месяцев.
По просьбе подсудимого, мать отвезла его на реку Цна порыбачить. На берегу героя ждал друг. Когда нужно было возвращаться, за руль сел подозреваемый. Когда он отъехал от стоянки, услышал требования сотрудников ГИБДД остановиться.
Как только полицейский представился и открыл дверь, водитель включил заднюю передачу и нажал педаль газа. Открытая водительская дверь ударила по сотруднику полиции. Обвиняемый вылетел на дорогу «Сасово-Батьки», развернулся и поехал к себе домой.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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