Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:43, 22 мая 2019 1 110
 0    0

Лишенный водительских прав сасовец сбил полицейского

Лишенный водительских прав сасовец сбил полицейского

Фото: Издательство «Пресса»

Лишенный водительских прав сасовец сбил полицейского. Об этом написало ИД «Пресса».

Около 22:00 8 мая 31-летний житель Сасова, лишенный водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», сбил сотрудника полиции. Пострадавший отделался ушибами и ссадинами.

Как установил следственный комитет, осенью 2015 года мужчину лишили водительских прав за то, что он скрылся с места ДТП. Тогда же за управление автомобилем в нетрезвом состоянии его осудили на 1 год 10 месяцев.

По просьбе подсудимого, мать отвезла его на реку Цна порыбачить. На берегу героя ждал друг. Когда нужно было возвращаться, за руль сел подозреваемый. Когда он отъехал от стоянки, услышал требования сотрудников ГИБДД остановиться.

Как только полицейский представился и открыл дверь, водитель включил заднюю передачу и нажал педаль газа. Открытая водительская дверь ударила по сотруднику полиции. Обвиняемый вылетел на дорогу «Сасово-Батьки», развернулся и поехал к себе домой.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании

Транспортный триллер с непонятной развязкой. Читательницу RZN.info поразили непомерные аппетиты страховой компании 1

В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 38 725
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 479
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 973
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 856
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
11:33, 9 мая 2019 19 790
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум